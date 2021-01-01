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ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 против VivoBook S15 S532

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
VS
ASUS VivoBook S15 S532
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
ASUS VivoBook S15 S532
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Процессор Intel Core i9 10980HK
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 и VivoBook S15 S532 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
  • Видеокарта показывает в среднем на 413-563% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 50 Вт*ч большей батареей (92 и 42 Вт*ч)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3693 vs 2000 баллов
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • На 76% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 250 нит
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S532
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.8 и 2.34 кг)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (821 и 897 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
vs
VivoBook S15 S532

Корпус

Вес 2.34 кг 1.8 кг
Ширина 359.8 мм 357 мм
Высота 249.2 мм 230 мм
Толщина 24.5 мм 18.5 мм
Площадь 897 см2 821 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.8% ~81.7%
Боковые рамки 7.2 мм 5.8 мм
Цвета Серий Серебристый, Зеленый, Розовый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 97% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5.3 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Частота GPU 780-1215 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1290-1620 МГц 1468 МГц
FLOPS 15.97 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR5
Ширина шины 256 бит 64 бит
Частота памяти 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 5120 640
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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