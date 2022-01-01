Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 10870H Intel Core i9 10980HK - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 Видеокарта показывает в среднем на 507-691% больше FPS в играх

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (92 и 63 Вт*ч)

Имеет на 16% более четкий дисплей – 282 против 243 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.4 и 2.34 кг)

На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14328 vs 10362 баллов

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (688 и 897 см 2 )

) На 25% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 440 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.34 кг 1.4 кг Размеры 359.8 x 249.2 x 24.5 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм Площадь 897 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.8% ~82.6% Боковые рамки 7.2 мм 4.8 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 54.2 дБ -

Дисплей 3840 x 2160 2880 x 1800 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 282 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 99.6% - Охват DCI-P3 99.9% 100% Время отклика 2 мс 1 мс Максимальная яркость ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 440 нит Zenbook 14X OLED Space Edition +25% 550 нит

Батарея Ёмкость 92 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 712 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 90-110 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 930 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1100 МГц FLOPS 14.4 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 256 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 5120 640 Блоки текстурирования (TMUs) 160 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 20 Производительность GPU ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +921% 14.4 терафлопс Zenbook 14X OLED Space Edition 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 - Dolby Atmos - Да Макс. громкость 77.9 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.