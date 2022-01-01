Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2160 - 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i7 10870H Intel Core i9 10980HK - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 Видеокарта показывает в среднем на 226-308% больше FPS в играх

На 114% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10362 vs 4832 баллов

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (92 и 63 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Имеет на 16% более четкий дисплей – 282 против 243 точек на дюйм (PPI)

На 10% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 400 нит Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.4 и 2.34 кг)

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (660 и 897 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.34 кг 1.4 кг Размеры 359.8 x 249.2 x 24.5 мм 311.2 x 212.2 x 16.9 мм Площадь 897 см2 660 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.8% ~86.1% Боковые рамки 7.2 мм 4.8 мм Цвета Серий Серий, Фиолетовый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 54.2 дБ 38 дБ

Дисплей 3840 x 2160 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 282 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 99.6% - Охват DCI-P3 99.9% 100% Время отклика 2 мс - Максимальная яркость ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +10% 440 нит ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) 400 нит

Батарея Ёмкость 92 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 240 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 712 граммов 407 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce MX450 2GB TGP 90-110 Вт 35 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 930 МГц - Boost частота GPU 1410 МГц - FLOPS 14.4 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 5120 896 Блоки текстурирования (TMUs) 160 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32 Производительность GPU ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +410% 14.4 терафлопс ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 77.9 дБ 76.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.