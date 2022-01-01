Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 7 6800U​ - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) На 286% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9379 vs 2432 баллов

Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1 и 1.45 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (67 и 48 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 62% более четкий дисплей – 255 против 157 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (625 и 731 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A514-54) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1 кг 1.45 кг Размеры 296.7 x 210.5 x 14.9 мм 328 x 223 x 17.9 мм Площадь 625 см2 731 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~73.8% Боковые рамки 5.1 мм 9.1 мм Цвета Белый, Синий, Зеленый, Розовый Серебристый, Серий, Синий, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 41.7 дБ 39 дБ

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 16800:1 1060:1 Цветовой охват sRGB 100% 57.1% Охват Adobe RGB 97.8% 39.6% Охват DCI-P3 99.8% 40.7% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Zenbook S 13 OLED (UM5302) +100% 600 нит Aspire 5 (A514-54) 300 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 222 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M GeForce MX450 TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 1500 МГц - Boost частота GPU 1900 МГц - FLOPS 1.46 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 384 896 Блоки текстурирования (TMUs) 24 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Zenbook S 13 OLED (UM5302) 1.46 терафлопс Aspire 5 (A514-54) +93% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 76.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 12.9 x 7.4 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.