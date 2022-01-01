Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 7 6800U​ - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1 и 1.8 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 98% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9379 vs 4741 баллов

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (67 и 48 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

На 140% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 250 нит

Сенсорный экран

Имеет на 81% более четкий дисплей – 255 против 141 точек на дюйм (PPI)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (625 и 910 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-45) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1 кг 1.8 кг Размеры 296.7 x 210.5 x 14.9 мм 363.4 x 250.5 x 17.95 мм Площадь 625 см2 910 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~73.7% Боковые рамки 5.1 мм 9 мм Цвета Белый, Синий, Зеленый, Розовый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 41.7 дБ 38.6 дБ

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 16800:1 1908:1 Цветовой охват sRGB 100% 57.3% Охват Adobe RGB 97.8% 39.3% Охват DCI-P3 99.8% 38% Время отклика 1 мс 32 мс Максимальная яркость Zenbook S 13 OLED (UM5302) +140% 600 нит Aspire 5 (A515-45) 250 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 222 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 1500 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 1500 МГц FLOPS 1.46 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 384 Блоки текстурирования (TMUs) 24 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8 Производительность GPU Zenbook S 13 OLED (UM5302) 1.46 терафлопс Aspire 5 (A515-45) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 76.5 дБ 70.4 дБ Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 - Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 12.9 x 7.4 см 10.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.