Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 7 6800U​ - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) На 287% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9379 vs 2426 баллов

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Легче – весит на 200 граммов меньше (1 и 1.2 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (67 и 48 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 62% более четкий дисплей – 255 против 157 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (625 и 708 см2) Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-59) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1 кг 1.2 кг Размеры 296.7 x 210.5 x 14.9 мм 323.4 x 218.9 x 15.9 мм Площадь 625 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~76.3% Боковые рамки 5.1 мм 6.8 мм Цвета Белый, Синий, Зеленый, Розовый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 41.7 дБ 39 дБ

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 16800:1 1215:1 Цветовой охват sRGB 100% 96.2% Охват Adobe RGB 97.8% 67.3% Охват DCI-P3 99.8% 69.3% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Zenbook S 13 OLED (UM5302) +100% 600 нит Swift 3 (SF314-59) 300 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 222 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 1100 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 384 384 Блоки текстурирования (TMUs) 24 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 12 Производительность GPU Zenbook S 13 OLED (UM5302) +74% 1.46 терафлопс Swift 3 (SF314-59) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3733 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 1

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 76.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 12.9 x 7.4 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.