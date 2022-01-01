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Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) против Acer Swift Edge (SFA16-41)

63 из 100
Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302)
VS
63 из 100
Acer Swift Edge (SFA16-41)
Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302)
Acer Swift Edge (SFA16-41)
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Процессор AMD Ryzen 7 6800U​
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) и Acer Swift Edge (SFA16-41) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302)
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1 и 1.17 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (67 и 54 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (625 и 864 см2)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
Причины выбрать Acer Swift Edge (SFA16-41)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10500 vs 9379 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook S 13 OLED (UM5302)
vs
Swift Edge (SFA16-41)

Корпус

Вес 1 кг 1.17 кг
Размеры 296.7 x 210.5 x 14.9 мм 356.7 x 242.3 x 12.95-13.95 мм
Площадь 625 см2 864 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~85.9%
Боковые рамки 5.1 мм 6 мм
Цвета Белый, Синий, Зеленый, Розовый Черный, Серебристый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 41.7 дБ 40 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 16800:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 97.8% 96.9%
Охват DCI-P3 99.8% 99.6%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:05 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 222 грамма 260 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 1500 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 2400 МГц
FLOPS 1.46 терафлопс 3.686 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 768
Блоки текстурирования (TMUs) 24 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
Zenbook S 13 OLED (UM5302)
1.46 терафлопс
Swift Edge (SFA16-41) +152%
3.686 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 76.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Размер 12.9 x 7.4 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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