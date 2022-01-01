Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 7 6800U​ AMD Ryzen 7 6800U​ Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1 и 1.17 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (67 и 54 Вт*ч)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (625 и 864 см 2 )

) На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит Причины выбрать Acer Swift Edge (SFA16-41) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10500 vs 9379 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1 кг 1.17 кг Размеры 296.7 x 210.5 x 14.9 мм 356.7 x 242.3 x 12.95-13.95 мм Площадь 625 см2 864 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~85.9% Боковые рамки 5.1 мм 6 мм Цвета Белый, Синий, Зеленый, Розовый Черный, Серебристый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 41.7 дБ 40 дБ

Дисплей 2880 x 1800 3840 x 2400 Диагональ 13.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 16800:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 97.8% 96.9% Охват DCI-P3 99.8% 99.6% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Zenbook S 13 OLED (UM5302) +38% 550 нит Swift Edge (SFA16-41) 400 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 54 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 222 грамма 260 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M Radeon 680M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 1500 МГц 2000 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 2400 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 3.686 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 768 Блоки текстурирования (TMUs) 24 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Zenbook S 13 OLED (UM5302) 1.46 терафлопс Swift Edge (SFA16-41) +152% 3.686 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да - Макс. громкость 76.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 12.9 x 7.4 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.