Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 7 6800U​ Apple M1 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) Легче – весит на 290 граммов меньше (1 и 1.29 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 17.1 Вт*ч большей батареей (67 и 49.9 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1 кг 1.29 кг Размеры 296.7 x 210.5 x 14.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 625 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~79.4% Боковые рамки 5.1 мм 8.8 мм Цвета Белый, Синий, Зеленый, Розовый Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 -

Дисплей 2880 x 1800 2560 x 1600 Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 25560:1 1069:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.8% Охват Adobe RGB 96% - Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Zenbook S 13 OLED (UM5302) +50% 600 нит Macbook Air (M1, 2020) 400 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 172 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M Apple M1 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 1500 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 1278 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 384 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Zenbook S 13 OLED (UM5302) 1.46 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) +78% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм Тачпад Размер 12.9 x 7.4 см 12.1 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.