Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 7 6800U​ - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1 и 2.1 кг)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (625 и 882 см 2 )

) На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 141-192% больше FPS в играх

Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (100 и 67 Вт*ч)

На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11873 vs 9379 баллов

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1 кг 2.1 кг Размеры 296.7 x 210.5 x 14.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 625 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~86.2% Боковые рамки 5.1 мм 3.4 мм Цвета Белый, Синий, Зеленый, Розовый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 41.7 дБ 37.4 дБ

Дисплей 2880 x 1800 3456 x 2234 Диагональ 13.3 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы OLED Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 16800:1 25700:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 97.8% 88% Охват DCI-P3 99.8% 99.1% Время отклика 1 мс 67 мс Максимальная яркость Zenbook S 13 OLED (UM5302) +10% 550 нит MacBook Pro 16 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 140 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 222 грамма 353 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 15 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 1500 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 1296 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 24 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 64 Производительность GPU Zenbook S 13 OLED (UM5302) 1.46 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) +256% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 76.5 дБ 84.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм Тачпад Размер 12.9 x 7.4 см 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.