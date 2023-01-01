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Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304) против Apple Macbook Air (M1, 2020)

62 из 100
Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304)
VS
57 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304)
Apple Macbook Air (M1, 2020)
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Процессор
Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304) и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (1 и 1.29 кг)
  • Комплектуется на 13.1 Вт*ч большей батареей (63 и 49.9 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7817 vs 7114 баллов

Цена/Качество

VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook S 13 OLED (UX5304)
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1 кг 1.29 кг
Размеры 296.2 x 216.3 x 10.9-11.8 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 641 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~79.4%
Боковые рамки 4.8 мм 8.8 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 44.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1069:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
Охват Adobe RGB 96.1% 85.9%
Охват DCI-P3 100% 98.6%
Время отклика 1 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 219 граммов 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц -
Ядер 10 (2P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Zenbook S 13 OLED (UX5304)
1.41 терафлопс
Macbook Air (M1, 2020) +84%
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 79 дБ 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.1 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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