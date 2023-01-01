Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1 и 1.6 кг)

Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1 и 1.6 кг) Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (641 и 691 см 2 )

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (641 и 691 см ) На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11608 vs 7114 баллов

На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11608 vs 7114 баллов Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1 кг 1.6 кг Размеры 296.2 x 216.3 x 10.9-11.8 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 641 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~84.6% Боковые рамки 4.8 мм 3.4 мм Цвета Серый, Синий Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума 40.1 дБ 49.5 дБ

Дисплей 2880 x 1800 3024 x 1964 Диагональ 13.3 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы OLED Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана MacBook Pro 14 (2021) 14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2 Zenbook S 13 OLED (UX5304) 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 ~ 13% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000000:1 48900:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 96.1% - Охват DCI-P3 100% 99.3% Время отклика 1 мс 49 мс Максимальная яркость Zenbook S 13 OLED (UX5304) +10% 550 нит MacBook Pro 14 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 228 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 15 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1296 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64 Производительность GPU Zenbook S 13 OLED (UX5304) 1.41 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +269% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 83 дБ 84.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.1 мм 1 мм Тачпад Размер 13.0 x 8.1 см 13.2 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.