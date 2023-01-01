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Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304) против Apple MacBook Pro 14 (2021)

63 из 100
Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304)
VS
69 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304)
Apple MacBook Pro 14 (2021)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304) и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1 и 1.6 кг)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (641 и 691 см2)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11608 vs 7114 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook S 13 OLED (UX5304)
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1 кг 1.6 кг
Размеры 296.2 x 216.3 x 10.9-11.8 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 641 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~84.6%
Боковые рамки 4.8 мм 3.4 мм
Цвета Серый, Синий Серебристый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 6241 об/мин
Уровень шума 40.1 дБ 49.5 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы OLED Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
MacBook Pro 14 (2021)
14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2
Zenbook S 13 OLED (UX5304)
13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2
~13% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 48900:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 96.1% -
Охват DCI-P3 100% 99.3%
Время отклика 1 мс 49 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 228 граммов 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц -
Ядер 10 (2P + 8E) 10 (8P + 2E)
Потоков 12 10
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1296 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64
Производительность GPU
Zenbook S 13 OLED (UX5304)
1.41 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021) +269%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 83 дБ 84.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.1 мм 1 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 8.1 см 13.2 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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