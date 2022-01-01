Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook S UX393 Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.35 и 1.5 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4916 vs 2456 баллов

Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (67 и 42 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Имеет на 82% более четкий дисплей – 285 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 44-60% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.35 кг 1.5 кг Размеры 306 x 224 x 15.7 мм 324 x 220 x 18.7 мм Площадь 685 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~75.8% Боковые рамки 6.1 мм 7.1 мм Цвета Черный, Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 150° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 42.3 дБ

Дисплей 3300 x 2200 1920 x 1080 Диагональ 13.9 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 285 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 3300 x 2200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 932:1 Цветовой охват sRGB - 62.1% Охват Adobe RGB - 43% Охват DCI-P3 100% 41.6% Время отклика - 33 мс Максимальная яркость ZenBook S UX393 +100% 500 нит VivoBook Flip 14 TP470 250 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1650 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.534 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR4 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с ~4.3 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24 Производительность GPU ZenBook S UX393 1.41 терафлопс VivoBook Flip 14 TP470 +80% 2.534 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3733 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 75.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.