Главная > Сравнение ноутбуков > ZenBook S UX393 или ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) – что лучше выбрать?

ASUS ZenBook S UX393 против Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)

60 из 100
ASUS ZenBook S UX393
VS
62 из 100
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
ASUS ZenBook S UX393
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3300 x 2200
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook S UX393 и Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook S UX393
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (67 и 63 Вт*ч)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 285 против 243 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook S UX393
vs
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)

Корпус

Вес 1.35 кг 1.4 кг
Ширина 306 мм 311.2 мм
Высота 224 мм 212.2 мм
Толщина 15.7 мм 16.9 мм
Площадь 685 см2 660 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~86.1%
Боковые рамки 6.1 мм 4.8 мм
Цвета Черный, Серий Серий, Фиолетовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 13.9 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 285 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 3300 x 2200 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.73 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ZenBook S UX393
1.41 терафлопс
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) и ASUS ZenBook S UX393
2. ASUS VivoBook S14 M433 и ZenBook S UX393
3. ASUS ZenBook 13 OLED UM325 и ZenBook S UX393
4. Razer Book 13 (2020) и ASUS ZenBook S UX393
5. Dell Inspiron 14 7400 и ASUS ZenBook S UX393
6. Dell XPS 13 9310 и Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
7. ASUS ZenBook 13 OLED UX325 и Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
8. ASUS ZenBook 13 OLED UM325 и Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
9. ASUS ZenBook 14 UM425 и Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
10. Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) и Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) и ASUS ZenBook S UX393 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры