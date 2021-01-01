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ASUS ZenBook S UX393 против Flip 15 OLED UX564

ASUS ZenBook S UX393
VS
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
ASUS ZenBook S UX393
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3300 x 2200
Процессор Intel Core i7 1165G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook S UX393 и Flip 15 OLED UX564 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook S UX393
  • Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.35 и 1.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 102% более четкий дисплей – 285 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (685 и 819 см2)
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
  • Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (96 и 67 Вт*ч)
  • На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2530 vs 2000 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook S UX393
vs
ZenBook Flip 15 OLED UX564

Корпус

Вес 1.35 кг 1.9 кг
Ширина 306 мм 356 мм
Высота 224 мм 230 мм
Толщина 15.7 мм 19.9 мм
Площадь 685 см2 819 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~82%
Боковые рамки 6.1 мм 5.3 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 150° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 13.9 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 285 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 3300 x 2200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Максимальная яркость
ZenBook S UX393 +67%
500 нит
ZenBook Flip 15 OLED UX564
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 120 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1200 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.458 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 4 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1250 МГц (Effective - 10000 МГц)
Шейдерных блоков 640 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3733 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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