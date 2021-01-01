Alienware m15 R3 или Swift 3 SF316-51 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 3840 x 2160 (OLED) 1920 x 1080 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 56 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10980HK - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика - Radeon RX 5500M GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 2070 Mobile GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q GeForce RTX 2080 Max-Q Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware m15 R3 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 126-172% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51 Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.7 и 2.11 кг)

Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (868 и 994 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.11 кг 1.7 кг Размеры 360.3 x 276 x 20.5 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм Площадь 994 см2 868 см2 Соотношение экрана к корпусу ~67.5% ~82.3% Боковые рамки 7.5 мм 5.7 мм Цвета Черный, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 50 дБ 39 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 3840 x 2160 (OLED) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 1842:1 Цветовой охват sRGB 99.2% 99.5% Охват Adobe RGB 63.7% 68.5% Охват DCI-P3 100% 66.6% Время отклика 7 мс 26 мс Максимальная яркость Alienware m15 R3 300 нит Swift 3 SF316-51 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 56 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 130 / 180 / 240 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 895 граммов 271 грамм

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 5500M GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 2070 Mobile GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q GeForce RTX 2080 Max-Q Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 1375 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1645 МГц 1100 МГц FLOPS 4.632 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~14 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 1408 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Alienware m15 R3 +229% 4.632 терафлопс Swift 3 SF316-51 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 2666 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 3 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x5W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 89.5 дБ 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер 10.6 x 6.0 см 12.5 x 8.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.