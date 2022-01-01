Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10980HK - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - Radeon RX 5500M GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 2070 Mobile GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q GeForce RTX 2080 Max-Q - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 4096GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware m15 R3 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (994 и 1114 см2) Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц

На 246% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17806 vs 5153 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 109-149% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.11 кг - Размеры 360.3 x 276 x 20.5 мм 395 x 282 x 28.3 мм Площадь 994 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~67.5% ~74.1% Боковые рамки 7.5 мм 6 мм Цвета Черный, Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 4 Уровень шума 50 дБ 39.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 3840 x 2160 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 360 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 - Цветовой охват sRGB 99.2% 100% Охват Adobe RGB 63.7% 75.3% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 7 мс 3 мс Максимальная яркость Alienware m15 R3 300 нит ROG Strix Scar 17 G733 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 90 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 130 / 180 / 240 Вт 100 / 280 Вт Вес зарядного устройства 895 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 5500M GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 2070 Mobile GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q GeForce RTX 2080 Max-Q GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 140 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1375 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1645 МГц 1802 МГц FLOPS 4.632 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 1408 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 88 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Alienware m15 R3 4.632 терафлопс ROG Strix Scar 17 G733 (2022) +198% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 2666 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 4096GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 3 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG - Формат звука 2.2 4.0 Мощность динамиков 4x4W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 89.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.1 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер 10.6 x 6.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.