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Dell Alienware m15 R3 против ASUS TUF Dash F15 FX516

Dell Alienware m15 R3
VS
ASUS TUF Dash F15 FX516
Dell Alienware m15 R3
ASUS TUF Dash F15 FX516
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Экран
Батарея 76 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m15 R3 и ASUS TUF Dash F15 FX516 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m15 R3
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
Причины выбрать ASUS TUF Dash F15 FX516
  • Видеокарта показывает в среднем на 75-102% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (2 и 2.11 кг)
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (907 и 994 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m15 R3
vs
TUF Dash F15 FX516

Корпус

Вес 2.11 кг 2 кг
Ширина 360.3 мм 360 мм
Высота 276 мм 252 мм
Толщина 20.5 мм 19.9 мм
Площадь 994 см2 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.5% ~74%
Боковые рамки 7.5 мм 7.3 мм
Цвета Черный, Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 -
Цветовой охват sRGB 99.2% -
Охват Adobe RGB 63.7% -
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 7 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 130 / 180 / 240 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 895 граммов -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x5W 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 89.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.1 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 10.6 x 6.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 80
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1375 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 14000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 1408 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 3 -
NVMe Да Да

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