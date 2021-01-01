Dell Alienware m15 R3 против ASUS TUF Gaming A15 FA506
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware m15 R3
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Легче – весит на 190 граммов меньше (2.11 и 2.3 кг)
Причины выбрать ASUS TUF Gaming A15 FA506
- Видеокарта показывает в среднем на 75-102% больше FPS в играх
- Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (921 и 994 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.11 кг
|2.3 кг
|Ширина
|360.3 мм
|359.8 мм
|Высота
|276 мм
|256 мм
|Толщина
|20.5 мм
|24.5 мм
|Площадь
|994 см2
|921 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~67.5%
|~72.9%
|Боковые рамки
|7.5 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|50 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|800:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.2%
|-
|Охват Adobe RGB
|63.7%
|-
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|7 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|130 / 180 / 240 Вт
|200 Вт
|Вес зарядного устройства
|895 граммов
|-
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281-CG
|-
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x5W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Макс. громкость
|89.5 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.1
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.1
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|-
|Размер
|10.6 x 6.0 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1203
TUF Gaming A15 FA506 +15%
1379
Geekbench 5 (многоядерный)
5599
5871
Cinebench R20 (одноядерный)
484
Cinebench R20 (многоядерный)
2732
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1375 МГц
|816-1387 МГц
|Boost частота GPU
|1645 МГц
|1283-1703 МГц
|FLOPS
|4.632 терафлопс
|10.94 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Частота памяти
|1750 МГц (Effective - 14000 МГц)
|1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|Шейдерных блоков
|1408
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x16 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|3
|1
|NVMe
|Да
|Да
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