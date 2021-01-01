Главная > Сравнение ноутбуков > Alienware m15 R3 или ZenBook Flip 15 OLED UX564 – что лучше выбрать?

Dell Alienware m15 R3 против ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564

Dell Alienware m15 R3
VS
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Dell Alienware m15 R3
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 96 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1165G7
Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m15 R3 и ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m15 R3
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2732 vs 2530 баллов
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.9 и 2.11 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (96 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (819 и 994 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m15 R3
vs
ZenBook Flip 15 OLED UX564

Корпус

Вес 2.11 кг 1.9 кг
Ширина 360.3 мм 356 мм
Высота 276 мм 230 мм
Толщина 20.5 мм 19.9 мм
Площадь 994 см2 819 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.5% ~82%
Боковые рамки 7.5 мм 5.3 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 140° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 -
Цветовой охват sRGB 99.2% 100%
Охват Adobe RGB 63.7% -
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 7 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Справа
Мощность зарядки 130 / 180 / 240 Вт 120 Вт
Вес зарядного устройства 895 граммов -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x5W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 89.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.1 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.1 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.6 x 6.0 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1375 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1200 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 2.458 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 14000 МГц) 1250 МГц (Effective - 10000 МГц)
Шейдерных блоков 1408 1024
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2666 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 3 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Alienware m17 R4 против Dell Alienware m15 R3
2. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против Dell Alienware m15 R3
3. Apple MacBook Pro 16 (2019) против ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
4. Dell XPS 15 9500 против ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
5. ASUS TUF Dash F15 FX516 против ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 и Dell Alienware m15 R3 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях