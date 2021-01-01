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Dell Alienware m15 R4 против ASUS ROG Flow X13 GV301

Dell Alienware m15 R4
VS
ASUS ROG Flow X13 GV301
Dell Alienware m15 R4
ASUS ROG Flow X13 GV301
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2400
Процессор
Графика GeForce GTX 1650 Mobile
Память (ОЗУ) 32GB
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m15 R4 и ASUS ROG Flow X13 GV301 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m15 R4
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 220-300% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (86 и 62 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301
  • Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (1.3 и 2.11 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4349 vs 3457 баллов
  • Имеет на 140% более четкий дисплей – 338 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (664 и 996 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m15 R4
vs
ROG Flow X13 GV301

Корпус

Вес 2.11 кг 1.3 кг
Ширина 360.3 мм 299 мм
Высота 276.3 мм 222 мм
Толщина 17.8-20.5 мм 15.8 мм
Площадь 996 см2 664 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.4% ~78.4%
Боковые рамки 7.5 мм 5.2 мм
Цвета Белый, Серий Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 338 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 116%
Охват Adobe RGB - 86%
Охват DCI-P3 - 85%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 240 Вт 100 Вт

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x4W 2x1W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер 9.9 x 5.3 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 780-1215 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1290-1620 МГц 1560 МГц
FLOPS 15.97 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Частота памяти 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 5120 1024
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 3 1
NVMe Да Да

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