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Dell Alienware m15 R4 против Asus ROG Zephyrus M16

76 из 100
Dell Alienware m15 R4
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus M16
Dell Alienware m15 R4
Asus ROG Zephyrus M16
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Экран 2560 x 1600
Процессор Intel Core i9 11900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m15 R4 и Asus ROG Zephyrus M16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m15 R4
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 88-120% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.9 и 2.11 кг)
  • Более тонкие рамки – на 28% выше полезная площадь экрана
  • На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5274 vs 3736 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (90 и 86 Вт*ч)
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (863 и 996 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m15 R4
vs
ROG Zephyrus M16

Корпус

Вес 2.11 кг 1.9 кг
Ширина 360.3 мм 355 мм
Высота 276.3 мм 243 мм
Толщина 17.8-20.5 мм 19.9 мм
Площадь 996 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.4% ~86%
Боковые рамки 7.5 мм 5.2 мм
Цвета Белый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 52 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 Вт 140 / 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 60-75 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 5.299 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alienware m15 R4 +160%
13.8 терафлопс
ROG Zephyrus M16
5.299 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 3 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 2x4W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер 9.9 x 5.3 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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