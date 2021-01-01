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Dell Alienware m15 R4 против ASUS TUF Gaming F15 (2021)

75 из 100
Dell Alienware m15 R4
VS
62 из 100
ASUS TUF Gaming F15 (2021)
Dell Alienware m15 R4
ASUS TUF Gaming F15 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 86 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m15 R4 и ASUS TUF Gaming F15 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m15 R4
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 120-164% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (2.11 и 2.3 кг)
  • Комплектуется на 38 Вт*ч большей батареей (86 и 48 Вт*ч)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F15 (2021)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (919 и 996 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m15 R4
vs
TUF Gaming F15 (2021)

Корпус

Вес 2.11 кг 2.3 кг
Ширина 360.3 мм 359 мм
Высота 276.3 мм 256 мм
Толщина 17.8-20.5 мм 22.8-24.3 мм
Площадь 996 см2 919 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.4% ~73%
Боковые рамки 7.5 мм 6.8 мм
Цвета Белый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52 дБ 49 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 789:1
Цветовой охват sRGB 100% 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%
Охват DCI-P3 - 41.9%
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
Alienware m15 R4 +20%
300 нит
TUF Gaming F15 (2021)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 Вт 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства - 546 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 75 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 4.329 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alienware m15 R4 +219%
13.8 терафлопс
TUF Gaming F15 (2021)
4.329 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 3 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x4W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 77.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.8 мм
Тачпад
Размер 9.9 x 5.3 см 10.6 x 8.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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