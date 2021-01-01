Dell Alienware m15 R4 против Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware m15 R4
- Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 266-363% больше FPS в играх
- На 91% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10016 vs 5248 баллов
- Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (86 и 63 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
- Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.65 и 2.11 кг)
- Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (847 и 996 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.11 кг
|1.65 кг
|Размеры
|360.3 x 276.3 x 17.8-20.5 мм
|359.8 x 235.3 x 19.9 мм
|Площадь
|996 см2
|847 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~67.4%
|~79.3%
|Боковые рамки
|7.5 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Белый, Серий
|Серебристый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|52 дБ
|48.3 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|300 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый
|Контрастность
|1119:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|99.7%
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|71.4%
|95.8%
|Охват DCI-P3
|70.9%
|99.9%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Справа
|Мощность зарядки
|240 Вт
|65 / 120 Вт
|Вес зарядного устройства
|800 граммов
|446 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1243
1367
Geekbench 5 (многоядерный)
Alienware m15 R4 +55%
7309
Cinebench R23 (одноядерный)
1242
1392
Cinebench R23 (многоядерный)
Alienware m15 R4 +91%
10016
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|130 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|990 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1155 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|2.365 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
Alienware m15 R4 +484%
13.8 терафлопс
2.365 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|3
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281-CG
|-
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|4x4W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|85 дБ
|79.3 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|1.3 мм
|Размер
|9.9 x 5.3 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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