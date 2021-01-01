Dell Alienware m15 R4 против ASUS ZenBook Duo 14 UX482
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware m15 R4
- Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 256-350% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3457 vs 2000 баллов
- Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (86 и 70 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS ZenBook Duo 14 UX482
- Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.57 и 2.11 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (719 и 996 см2)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.11 кг
|1.57 кг
|Ширина
|360.3 мм
|324 мм
|Высота
|276.3 мм
|222 мм
|Толщина
|17.8-20.5 мм
|17.3 мм
|Площадь
|996 см2
|719 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~67.4%
|~75.1%
|Боковые рамки
|7.5 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Белый, Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|145°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|52 дБ
|45.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|300 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|-
|1292:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|99.3%
|Время отклика
|-
|51 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|65 Вт
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x4W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|75.1 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|1.4 мм
|Размер
|9.9 x 5.3 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1291
Geekbench 5 (многоядерный)
3630
Cinebench R20 (одноядерный)
499
510
Cinebench R20 (многоядерный)
Alienware m15 R4 +73%
3457
2000
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|780-1215 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|1290-1620 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|15.97 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|64 бит
|Частота памяти
|1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
|Шейдерных блоков
|5120
|896
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|3
|1
|NVMe
|Да
|Да
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