Dell Alienware m15 R5 против Acer Aspire 5 (A515-56)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware m15 R5
- Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
- На 393% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4734 vs 961 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 158-216% больше FPS в играх
- Комплектуется на 38 Вт*ч большей батареей (86 и 48 Вт*ч)
- Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56)
- Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (1.65 и 2.42 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (867 и 971 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.42 кг
|1.65 кг
|Ширина
|356.2 мм
|363.4 мм
|Высота
|272.5 мм
|238.5 мм
|Толщина
|12-19.2 мм
|17.9 мм
|Площадь
|971 см2
|867 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~69.1%
|~77.4%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|9 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|-
|39 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|260 граммов
Звук
|Аудиочип
|-
|Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|-
|68.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|-
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|8
|2
|Потоков
|16
|4
|L3-кэш
|16 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Alienware m15 R5 +14%
1468
1285
Geekbench 5 (многоядерный)
Alienware m15 R5 +234%
7960
2384
Cinebench R20 (одноядерный)
Alienware m15 R5 +11%
557
Cinebench R20 (многоядерный)
Alienware m15 R5 +393%
4734
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|10.94 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|64 бит
|Частота памяти
|1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
|Шейдерных блоков
|3840
|896
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
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