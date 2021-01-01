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Dell Alienware m15 R5 против Acer Nitro 5 (AN515-55)

77 из 100
Dell Alienware m15 R5
VS
64 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-55)
Dell Alienware m15 R5
Acer Nitro 5 (AN515-55)
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Процессор
Графика
Память (ОЗУ)

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m15 R5 и Acer Nitro 5 (AN515-55) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m15 R5
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх
  • На 124% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4734 vs 2113 баллов
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-55)
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (2.3 и 2.42 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m15 R5
vs
Nitro 5 (AN515-55)

Корпус

Вес 2.42 кг 2.3 кг
Ширина 356.2 мм 363.4 мм
Высота 272.5 мм 255 мм
Толщина 12-19.2 мм 23.9 мм
Площадь 971 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.1% ~72.4%
Боковые рамки 5.4 мм 9 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 Вт 180 Вт

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер - Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1590 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 3840 1536
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

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