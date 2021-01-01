Главная > Сравнение ноутбуков > Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) или Nitro 5 AN515-57 – что лучше выбрать?

Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) против Acer Nitro 5 AN515-57

68 из 100
Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
VS
57 из 100
Acer Nitro 5 AN515-57
Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
Acer Nitro 5 AN515-57
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 57 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) и Acer Nitro 5 AN515-57 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 95-129% больше FPS в играх
  • На 122% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12304 vs 5542 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Acer Nitro 5 AN515-57
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (2.3 и 2.42 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
vs
Nitro 5 AN515-57

Корпус

Вес 2.42 кг 2.3 кг
Размеры 356.2 x 272.5 x 12-19.2 мм 363.4 x 255 x 23.9 мм
Площадь 971 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.1% ~72.4%
Боковые рамки 5.4 мм 9 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1219:1 1480:1
Цветовой охват sRGB 99% 53%
Охват Adobe RGB 76% -
Время отклика 9 мс 11 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 780 граммов 500 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1463 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1560 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) +172%
8.7 терафлопс
Nitro 5 AN515-57
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 82 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Alienware m15 R4 или Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
2. Acer Predator Helios 300 (PH315-53) или Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
3. Dell Alienware m15 R3 или Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
4. ASUS ROG Strix Scar 17 G733 или Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
5. ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) или Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
6. Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) или Acer Nitro 5 AN515-57
7. ASUS TUF Gaming A15 FA506 или Acer Nitro 5 AN515-57
8. HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) или Acer Nitro 5 AN515-57
9. Acer Nitro 5 (AN515-55) или Acer Nitro 5 AN515-57
10. Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) или Acer Nitro 5 AN515-57

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Nitro 5 AN515-57 и Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры