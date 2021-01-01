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Dell Alienware m15 R5 против Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)

74 из 100
Dell Alienware m15 R5
VS
73 из 100
Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
Dell Alienware m15 R5
Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m15 R5 и Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m15 R5
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц
  • Существенно легче – весит на 1140 граммов меньше (2.76 и 3.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (86 и 74 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (971 и 1277 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
  • Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 170 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m15 R5
vs
Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)

Корпус

Вес 2.76 кг 3.9 кг
Ширина 356.2 мм 400 мм
Высота 272.5 мм 319.2 мм
Толщина 12-19.2 мм 35.3 мм
Площадь 971 см2 1277 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.1% ~64.6%
Боковые рамки 5.4 мм 8.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 5 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 110-125 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1467 МГц 1310 МГц
Boost частота GPU 1778 МГц 1725 МГц
FLOPS 13.6 терафлопс 17.5 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 5120
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alienware m15 R5
13.6 терафлопс
Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) +29%
17.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер - Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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