Dell Alienware m15 R5 против ASUS ROG Strix Scar 17 G733
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware m15 R5
- Выше частота обновление экрана: 360 против 300 Гц
- Легче – весит на 280 граммов меньше (2.42 и 2.7 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (971 и 1114 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Strix Scar 17 G733
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 25-35% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (90 и 86 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.42 кг
|2.7 кг
|Ширина
|356.2 мм
|395 мм
|Высота
|272.5 мм
|282 мм
|Толщина
|12-19.2 мм
|27.5 мм
|Площадь
|971 см2
|1114 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~69.1%
|~74.1%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|6 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|300 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|75.3%
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|1 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|240 Вт
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|2x2W, 2x4W
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|-
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.9 мм
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1426
1440
Geekbench 5 (многоядерный)
7324
7800
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|780-1215 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|1290-1620 МГц
|FLOPS
|10.94 терафлопс
|15.97 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|256 бит
|Частота памяти
|1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|Шейдерных блоков
|3840
|5120
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
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