Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) против Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 147-201% больше FPS в играх
- На 134% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12304 vs 5248 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
- Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (1.65 и 2.42 кг)
- Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (63 и 56 Вт*ч)
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (847 и 971 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2.42 кг
|1.65 кг
|Размеры
|356.2 x 272.5 x 12-19.2 мм
|359.8 x 235.3 x 19.9 мм
|Площадь
|971 см2
|847 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~69.1%
|~79.3%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|50 дБ
|48.3 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|1219:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|99%
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|76%
|95.8%
|Охват DCI-P3
|-
|99.9%
|Время отклика
|9 мс
|3 мс
Максимальная яркость
300 нит
600 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|13.2 В
|-
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Справа
|Мощность зарядки
|180 / 240 Вт
|65 / 120 Вт
|Вес зарядного устройства
|780 граммов
|446 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1453
Geekbench 5 (многоядерный)
7343
Cinebench R23 (одноядерный)
1448
Cinebench R23 (многоядерный)
12304
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1463 МГц
|990 МГц
|Boost частота GPU
|1695 МГц
|1155 МГц
|FLOPS
|8.7 терафлопс
|2.365 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2560
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
8.7 терафлопс
2.365 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|82 дБ
|79.3 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|1.3 мм
|Размер
|10.5 x 6.0 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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