Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile GeForce RTX 3080 Mobile - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware m15 R6 Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (86 и 58 Вт*ч)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S) Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (2.3 и 2.76 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.76 кг 2.3 кг Размеры 356.2 x 272.5 x 12-19.2 мм 363 x 255 x 22.9 мм Площадь 971 см2 926 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69.1% ~72.5% Боковые рамки 5.4 мм 8.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 54.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 400:1 1255:1 Цветовой охват sRGB 100% 55% Охват Adobe RGB - 38.1% Охват DCI-P3 99% 39.1% Время отклика 19 мс 19 мс Максимальная яркость Alienware m15 R6 +33% 400 нит Predator Helios 300 (PH315-54-760S) 300 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 58 Вт*ч Время полной зарядки 3:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 240 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства - 805 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile GeForce RTX 3080 Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 6GB TGP 80 Вт 105 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1463 МГц 1305 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1642 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 12.6 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 2560 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Alienware m15 R6 8.7 терафлопс Predator Helios 300 (PH315-54-760S) +45% 12.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x16 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W - Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 74 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.0 см 10.6 x 7.7 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.