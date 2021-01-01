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Dell Alienware m15 R6 против Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S)

65 из 100
Dell Alienware m15 R6
VS
67 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S)
Dell Alienware m15 R6
Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m15 R6 и Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m15 R6
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (86 и 58 Вт*ч)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S)
  • Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (2.3 и 2.76 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m15 R6
vs
Predator Helios 300 (PH315-54-760S)

Корпус

Вес 2.76 кг 2.3 кг
Размеры 356.2 x 272.5 x 12-19.2 мм 363 x 255 x 22.9 мм
Площадь 971 см2 926 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.1% ~72.5%
Боковые рамки 5.4 мм 8.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 54.7 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 1255:1
Цветовой охват sRGB 100% 55%
Охват Adobe RGB - 38.1%
Охват DCI-P3 99% 39.1%
Время отклика 19 мс 19 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 805 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 105 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1463 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1642 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alienware m15 R6
8.7 терафлопс
Predator Helios 300 (PH315-54-760S) +45%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 74 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см 10.6 x 7.7 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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