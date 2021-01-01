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Dell Alienware m15 R6 против Acer Predator Triton 500 SE

67 из 100
Dell Alienware m15 R6
VS
74 из 100
Acer Predator Triton 500 SE
Dell Alienware m15 R6
Acer Predator Triton 500 SE
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Процессор Intel Core i9 11900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m15 R6 и Acer Predator Triton 500 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m15 R6
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE
  • Видеокарта показывает в среднем на 76-104% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (2.44 и 2.76 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5554 vs 3725 баллов
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • На 213% выше максимальная яркость экрана – 1250 vs 400 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m15 R6
vs
Predator Triton 500 SE

Корпус

Вес 2.76 кг 2.44 кг
Ширина 356.2 мм 358.1 мм
Высота 272.5 мм 261.6 мм
Толщина 12-19.2 мм 19.9 мм
Площадь 971 см2 937 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.1% ~79.2%
Боковые рамки 5.4 мм 6.8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 3

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 99% -
Время отклика 19 мс -
Максимальная яркость
Alienware m15 R6
400 нит
Predator Triton 500 SE +213%
1250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 105 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1642 МГц
FLOPS 5.299 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alienware m15 R6
5.299 терафлопс
Predator Triton 500 SE +138%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Windows Precision Да Да

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