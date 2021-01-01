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Dell Alienware m15 R6 против Asus ROG Strix G15 Advantage Edition

70 из 100
Dell Alienware m15 R6
VS
74 из 100
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
Dell Alienware m15 R6
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Графика Radeon RX 6800M 12GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m15 R6 и Asus ROG Strix G15 Advantage Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m15 R6
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 240 Гц
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (2.4 и 2.76 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 66-90% больше FPS в играх
  • На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5375 vs 3725 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (90 и 86 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m15 R6
vs
ROG Strix G15 Advantage Edition

Корпус

Вес 2.76 кг 2.4 кг
Ширина 356.2 мм 354.9 мм
Высота 272.5 мм 259.9 мм
Толщина 12-19.2 мм 27.2 мм
Площадь 971 см2 922 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.1% ~72.8%
Боковые рамки 5.4 мм 4.8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 99% -
Время отклика 19 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 115-150 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 2321 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 2581 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 16.4 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alienware m15 R6
7.46 терафлопс
ROG Strix G15 Advantage Edition +120%
16.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x4W
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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