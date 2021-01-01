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Dell Alienware m15 R6 против ASUS TUF Gaming A15 FA506

67 из 100
Dell Alienware m15 R6
VS
68 из 100
ASUS TUF Gaming A15 FA506
Dell Alienware m15 R6
ASUS TUF Gaming A15 FA506
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m15 R6 и ASUS TUF Gaming A15 FA506 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m15 R6
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
Причины выбрать ASUS TUF Gaming A15 FA506
  • Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (2.3 и 2.76 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 69-95% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (90 и 86 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m15 R6
vs
TUF Gaming A15 FA506

Корпус

Вес 2.76 кг 2.3 кг
Ширина 356.2 мм 359.8 мм
Высота 272.5 мм 256 мм
Толщина 12-19.2 мм 24.5 мм
Площадь 971 см2 921 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.1% ~72.9%
Боковые рамки 5.4 мм 7.2 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 99% -
Время отклика 19 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 Вт 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 95 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 1215 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1567 МГц
FLOPS 5.299 терафлопс 12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alienware m15 R6
5.299 терафлопс
TUF Gaming A15 FA506 +126%
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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