Dell Alienware m15 R6 против m15 R3
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware m15 R6
- Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
- На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3725 vs 2209 баллов
- Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Alienware m15 R3
- Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (2.11 и 2.76 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.76 кг
|2.11 кг
|Ширина
|356.2 мм
|360.3 мм
|Высота
|272.5 мм
|276 мм
|Толщина
|12-19.2 мм
|20.5 мм
|Площадь
|971 см2
|994 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~69.1%
|~67.5%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|7.5 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|50 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|400:1
|800:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.2%
|Охват Adobe RGB
|-
|63.7%
|Охват DCI-P3
|99%
|100%
|Время отклика
|19 мс
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|240 Вт
|130 / 180 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|895 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Alienware m15 R6 +8%
1382
1276
Geekbench 5 (многоядерный)
Alienware m15 R6 +6%
4934
4667
Cinebench R20 (одноядерный)
н/д
473
Cinebench R20 (многоядерный)
Alienware m15 R6 +69%
3725
2209
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80 Вт
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|735-1463 МГц
|1375 МГц
|Boost частота GPU
|1035-1695 МГц
|1645 МГц
|FLOPS
|5.299 терафлопс
|4.632 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2560
|1408
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2666 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|3
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x5W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|-
|89.5 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.1
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.1
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Размер
|10.5 x 6.0 см
|10.6 x 6.0 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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