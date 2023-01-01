Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч - 56 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware m15 R7 Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц Видеокарта показывает в среднем на 95-129% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 95-129% больше FPS в играх На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16728 vs 11811 баллов

На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16728 vs 11811 баллов Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (971 и 1114 см2) Причины выбрать ASUS ROG Strix G17 G713 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.42 кг 2.4 кг Размеры 356.2 x 272.5 x 12.9-20.6 мм 395 x 282 x 24.6 мм Площадь 971 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69.1% ~74.1% Боковые рамки 5.4 мм 6 мм Цвета Черный Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6800 об/мин Уровень шума 53.9 дБ 49.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1424:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 73.5% Время отклика 3 мс 23 мс Максимальная яркость Alienware m15 R7 300 нит ROG Strix G17 G713 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 56 Вт*ч 90 Вт*ч Напряжение 13.2 В - Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 180 / 240 Вт 150 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 95 Вт 50 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1463 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1560 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Alienware m15 R7 +172% 8.7 терафлопс ROG Strix G17 G713 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 73.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер 10.5 x 6.0 см 13.0 x 7.7 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.