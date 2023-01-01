Dell Alienware m15 R7 против Asus ROG Strix SCAR 16
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16
- Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 101-138% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 16728 баллов
- Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
- На 267% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 300 нит
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.42 кг
|2.5 кг
|Размеры
|356.2 x 272.5 x 12.9-20.6 мм
|354 x 264 x 22.6 мм
|Площадь
|971 см2
|935 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~69.1%
|~79.4%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|4.7 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|3
|Уровень шума
|53.9 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|165 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|3 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|13.2 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|180 / 240 Вт
|330 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|5.6 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|24 (8P + 16E)
|Потоков
|20
|32
|L3-кэш
|24 МБ
|36 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1811
ROG Strix SCAR 16 +19%
2154
Geekbench 5 (многоядерный)
12495
ROG Strix SCAR 16 +85%
23158
Cinebench R23 (одноядерный)
1824
ROG Strix SCAR 16 +17%
2136
Cinebench R23 (многоядерный)
16728
ROG Strix SCAR 16 +84%
30745
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|175 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1463 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1695 МГц
|-
|FLOPS
|8.7 терафлопс
|24.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|7424
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|232
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|80
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|-
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|2 мм
|Размер
|10.5 x 6.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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