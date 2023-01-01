Dell Alienware m16 против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware m16
- Выше частота обновление экрана: 480 против 144 Гц
- На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23085 vs 15055 баллов
- Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (86 и 76 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
- Существенно легче – весит на 1350 граммов меньше (1.65 и 3 кг)
- Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
- Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (708 и 1069 см2)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|3 кг
|1.65 кг
|Размеры
|368.9 x 289.9 x 23-25.4 мм
|312 x 227 x 18.5-19.5 мм
|Площадь
|1069 см2
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~69.4%
|~80.2%
|Боковые рамки
|12.1 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Серый
|Белый, Черный
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Да
|Жидкий металл
|Да
|-
|Количество куллеров
|4
|2
|Уровень шума
|57 дБ
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|480 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|G-Sync
|FreeSync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Контрастность
|1000:1
|1041:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|Охват Adobe RGB
|-
|86.3%
|Охват DCI-P3
|100%
|98.5%
|Время отклика
|3 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|300 / 330 Вт
|100 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|730 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|8
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (16EU)
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Alienware m16 +21%
2007
Geekbench 5 (многоядерный)
Alienware m16 +53%
15535
Cinebench R23 (одноядерный)
Alienware m16 +30%
2060
Cinebench R23 (многоядерный)
Alienware m16 +53%
23085
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|115 Вт
|100 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|7 нм
|Частота GPU
|-
|1700 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2000 МГц
|FLOPS
|8.8 терафлопс
|11.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|1792
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|112
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|64
Производительность GPU
8.8 терафлопс
11.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|4
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|Realtek ALC285
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|70 дБ
|80 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.8 мм
|-
|Размер
|11.2 x 6.5 см
|13.0 x 7.6 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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