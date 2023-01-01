Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 13650HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 9 7945HX - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware m16 Выше частота обновление экрана: 480 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 480 против 144 Гц На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23085 vs 15055 баллов

На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23085 vs 15055 баллов Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (86 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (86 и 76 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Существенно легче – весит на 1350 граммов меньше (1.65 и 3 кг)

Существенно легче – весит на 1350 граммов меньше (1.65 и 3 кг) Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (708 и 1069 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (708 и 1069 см ) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3 кг 1.65 кг Размеры 368.9 x 289.9 x 23-25.4 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм Площадь 1069 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69.4% ~80.2% Боковые рамки 12.1 мм 5.3 мм Цвета Серый Белый, Черный Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Жидкий металл Да - Количество куллеров 4 2 Уровень шума 57 дБ 45 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 480 Гц 144 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync FreeSync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1000:1 1041:1 Цветовой охват sRGB - 99.8% Охват Adobe RGB - 86.3% Охват DCI-P3 100% 98.5% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Alienware m16 300 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 76 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 300 / 330 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 730 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP 115 Вт 100 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 7 нм Частота GPU - 1700 МГц Boost частота GPU - 2000 МГц FLOPS 8.8 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 80 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU Alienware m16 8.8 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +30% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 70 дБ 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм - Тачпад Размер 11.2 x 6.5 см 13.0 x 7.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.