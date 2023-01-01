Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) - 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) Процессор - Intel Core i7 13650HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 9 7945HX - AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware m16 Выше частота обновление экрана: 480 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 480 против 165 Гц На 83% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23085 vs 12594 баллов

На 83% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23085 vs 12594 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1.9 и 3 кг)

Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1.9 и 3 кг) Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (90 и 86 Вт*ч)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (90 и 86 Вт*ч) Имеет на 32% более четкий дисплей – 188 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 32% более четкий дисплей – 188 против 142 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (863 и 1069 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3 кг 1.9 кг Размеры 368.9 x 289.9 x 23-25.4 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 1069 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69.4% ~77.8% Боковые рамки 12.1 мм 4.8 мм Цвета Серый Белый, Черный Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Да - Количество куллеров 4 2 Уровень шума 57 дБ 57.4 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 480 Гц 165 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync G-Sync (configurable) Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет - Тесты экрана Контрастность 1000:1 1030:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% 98% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Alienware m16 300 нит ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 90 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 300 / 330 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 741 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 115 Вт 120 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1425 МГц Boost частота GPU - 1740 МГц FLOPS 8.8 терафлопс 13.3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 80 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Alienware m16 8.8 терафлопс ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) +51% 13.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 70 дБ 85 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм 1.7 мм Тачпад Размер 11.2 x 6.5 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.