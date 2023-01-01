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Dell Alienware m16 против Asus Vivobook Pro 16X OLED

62 из 100
Dell Alienware m16
VS
63 из 100
Asus Vivobook Pro 16X OLED
Dell Alienware m16
Asus Vivobook Pro 16X OLED
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m16 и Asus Vivobook Pro 16X OLED от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m16
  • Выше частота обновление экрана: 480 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 26-36% больше FPS в играх
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (2.3 и 3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (90 и 86 Вт*ч)
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (880 и 1069 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m16
vs
Vivobook Pro 16X OLED

Корпус

Вес 3 кг 2.3 кг
Размеры 368.9 x 289.9 x 23-25.4 мм 354 x 248.5 x 19.9-21.9 мм
Площадь 1069 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.4% ~84.4%
Боковые рамки 12.1 мм 4.7 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 4 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 480 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1000000:1
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Alienware m16
300 нит
Vivobook Pro 16X OLED +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 300 / 330 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 10 (6P + 4E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1185 МГц
Boost частота GPU - 1417 МГц
FLOPS 8.6 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Alienware m16 +48%
8.6 терафлопс
Vivobook Pro 16X OLED
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер - 12.9 x 8.4 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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