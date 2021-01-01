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Dell Alienware m17 R3 против Acer Nitro 5 (AN517-41)

66 из 100
Dell Alienware m17 R3
VS
72 из 100
Acer Nitro 5 (AN517-41)
Dell Alienware m17 R3
Acer Nitro 5 (AN517-41)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 0 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m17 R3 и Acer Nitro 5 (AN517-41) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m17 R3
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.5 и 2.7 кг)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41)
  • Видеокарта показывает в среднем на 80-110% больше FPS в играх
  • На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3873 vs 2283 баллов
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (1005 и 1176 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m17 R3
vs
Nitro 5 (AN517-41)

Корпус

Вес 2.5 кг 2.7 кг
Ширина 399.8 мм 403.5 мм
Высота 294.2 мм 249 мм
Толщина 22 мм 24.9 мм
Площадь 1176 см2 1005 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~82.1%
Боковые рамки 8.4 мм 10.3 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 5000 об/мин -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 9 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 130 / 180 / 240 / 330 Вт 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 85 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1375 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1485 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1408 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alienware m17 R3
4.632 терафлопс
Nitro 5 (AN517-41) +146%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2667 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 3 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x5W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.1 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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