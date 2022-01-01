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Dell Alienware m17 R3 против Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022)

53 из 100
Dell Alienware m17 R3
VS
71 из 100
Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022)
Dell Alienware m17 R3
Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m17 R3 и Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m17 R3
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • На 237% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17806 vs 5278 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 109-149% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m17 R3
vs
ROG Strix Scar 17 G733 (2022)

Корпус

Вес 2.5 кг -
Размеры 399.8 x 294.2 x 22 мм 395 x 282 x 28.3 мм
Площадь 1176 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~74.1%
Боковые рамки 8.4 мм 6 мм
Цвета Черный, Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 4
Скорость куллера 5000 об/мин -
Уровень шума - 39.9 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Время отклика 9 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 130 / 180 / 240 / 330 Вт 100 / 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 14
Потоков 8 20
L3-кэш 8 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 140 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1375 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1802 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 1408 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 88 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Alienware m17 R3
4.632 терафлопс
ROG Strix Scar 17 G733 (2022) +198%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2667 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 3 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.2 4.0
Мощность динамиков 4x4W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 3x USB 3.1 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.1 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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