Dell Alienware m17 R3 против Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware m17 R3
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
- На 237% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17806 vs 5278 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 109-149% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|-
|Размеры
|399.8 x 294.2 x 22 мм
|395 x 282 x 28.3 мм
|Площадь
|1176 см2
|1114 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70.1%
|~74.1%
|Боковые рамки
|8.4 мм
|6 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|-
|Количество куллеров
|2
|4
|Скорость куллера
|5000 об/мин
|-
|Уровень шума
|-
|39.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|360 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|600:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|75.3%
|Время отклика
|9 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|130 / 180 / 240 / 330 Вт
|100 / 280 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|14
|Потоков
|8
|20
|L3-кэш
|8 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1206
1875
Geekbench 5 (многоядерный)
4270
13064
Cinebench R23 (одноядерный)
1211
1844
Cinebench R23 (многоядерный)
5278
17806
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1375 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1645 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|4.632 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1408
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|88
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|48
Производительность GPU
4.632 терафлопс
13.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|2667 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|3
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281-CG
|-
|Формат звука
|2.2
|4.0
|Мощность динамиков
|4x4W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|3x USB 3.1
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.1
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|-
|Размер
|10.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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