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Dell Alienware m17 R3 против m15 R6

61 из 100
Dell Alienware m17 R3
VS
67 из 100
Dell Alienware m15 R6
Dell Alienware m17 R3
Dell Alienware m15 R6
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 86 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m17 R3 и m15 R6 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m17 R3
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (2.5 и 2.76 кг)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R6
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3725 vs 2283 баллов
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (971 и 1176 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m17 R3
vs
Alienware m15 R6

Корпус

Вес 2.5 кг 2.76 кг
Ширина 399.8 мм 356.2 мм
Высота 294.2 мм 272.5 мм
Толщина 22 мм 12-19.2 мм
Площадь 1176 см2 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~69.1%
Боковые рамки 8.4 мм 5.4 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 5000 об/мин -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 400:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 - 99%
Время отклика 9 мс 19 мс
Максимальная яркость
Alienware m17 R3
300 нит
Alienware m15 R6 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 3:00 ч. 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 130 / 180 / 240 / 330 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 80 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1375 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 5.299 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1408 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alienware m17 R3
4.632 терафлопс
Alienware m15 R6 +14%
5.299 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2667 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 3 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.1 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 8.0 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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