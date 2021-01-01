Alienware m17 R4 или Swift 3 SF316-51 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (360 Hz) 3840 x 2160 (60 Hz, OLED) 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i7 10870H Intel Core i9 10980HK - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware m17 R4 Видеокарта показывает в среднем на 483-659% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10233 vs 5397 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51 Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.7 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (868 и 1178 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 1.7 кг Размеры 399.8 x 294.6 x 16.9-22 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм Площадь 1178 см2 868 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70% ~82.3% Боковые рамки 8.4 мм 5.7 мм Цвета Белый, Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 50 дБ 39 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (360 Hz) 3840 x 2160 (60 Hz, OLED) 1920 x 1080 Диагональ 17.3 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность - 1842:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.5% Охват Adobe RGB - 68.5% Охват DCI-P3 - 66.6% Время отклика 7 мс 26 мс Максимальная яркость Alienware m17 R4 300 нит Swift 3 SF316-51 300 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 240 / 330 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 1300 граммов 271 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 130 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Нет, прямое подключение - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1504 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1100 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Alienware m17 R4 +879% 13.8 терафлопс Swift 3 SF316-51 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 2933 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 3 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x4W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 87 дБ 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.4 x 7.8 см 12.5 x 8.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.