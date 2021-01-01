Главная > Сравнение ноутбуков > Alienware m17 R4 или ROG Zephyrus G14 GA401 – что лучше выбрать?

Dell Alienware m17 R4 против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

74 из 100
Dell Alienware m17 R4
VS
68 из 100
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Dell Alienware m17 R4
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m17 R4 и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m17 R4
  • Видеокарта показывает в среднем на 101-137% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (86 и 76 Вт*ч)
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.6 и 2.5 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 39% меньшую площадь корпуса (713 и 1178 см2)
  • Имеет на 24% более четкий дисплей – 157 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 7% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m17 R4
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 2.5 кг 1.6 кг
Ширина 399.8 мм 324 мм
Высота 294.6 мм 220 мм
Толщина 16.9-22 мм 19.9 мм
Площадь 1178 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70% ~75.8%
Боковые рамки 8.4 мм 7.1 мм
Цвета Белый, Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Время отклика 7 мс -
Максимальная яркость
Alienware m17 R4
300 нит
ROG Zephyrus G14 GA401 +7%
320 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 / 330 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 1300 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus Нет, прямое подключение Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1504 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1590 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1536
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alienware m17 R4 +183%
13.8 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA401
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 3 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x4W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 87 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.4 x 7.8 см 10.4 x 6.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Alienware m17 R4 vs Apple MacBook Pro 16 (2019)
2. Dell Alienware m17 R4 vs m15 R4
3. Dell Alienware m17 R4 vs m17 R3
4. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 vs Dell XPS 15 9500
5. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 vs Zephyrus G15 GA503
6. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 vs Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
7. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 vs MSI GE66 Raider
8. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 vs TUF Dash F15 FX516

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 и Dell Alienware m17 R4 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях