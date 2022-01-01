Dell Alienware m17 R4 против Asus TUF Gaming F17 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware m17 R4
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.5 и 2.6 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч)
Причины выбрать Asus TUF Gaming F17 (2022)
- На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15362 vs 10233 баллов
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (1040 и 1178 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|2.6 кг
|Размеры
|399.8 x 294.6 x 16.9-22 мм
|394 x 264 x 22.9 мм
|Площадь
|1178 см2
|1040 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70%
|~79.3%
|Боковые рамки
|8.4 мм
|5.5 мм
|Цвета
|Белый, Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|50 дБ
|47.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|-
|1688:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|59.7%
|Охват Adobe RGB
|-
|41.5%
|Охват DCI-P3
|-
|40.2%
|Время отклика
|7 мс
|34 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|240 / 330 Вт
|200 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|1300 граммов
|725 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|12
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1726
Geekbench 5 (многоядерный)
7459
11092
Cinebench R23 (одноядерный)
1777
Cinebench R23 (многоядерный)
10233
15362
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|130 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|Нет, прямое подключение
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1740 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|-
|Частота
|2933 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|3
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281-CG
|-
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|4x4W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|87 дБ
|79.4 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Размер
|10.4 x 7.8 см
|13.0 x 7.7 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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