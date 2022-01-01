Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 2560 x 1664 Батарея - 64 Вт*ч 97 Вт*ч 52.6 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 9 6980HX Apple M2 Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 105-143% больше FPS в играх

На 105% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16281 vs 7954 баллов

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 11.4 Вт*ч большей батареей (64 и 52.6 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Существенно легче – весит на 2060 граммов меньше (1.24 и 3.3 кг)

Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 45% меньшую площадь корпуса (654 и 1187 см 2 )

) Имеет на 77% более четкий дисплей – 225 против 127 точек на дюйм (PPI)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 1.24 кг Размеры 397.3 x 298.7 x 26.7 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 1187 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69.5% ~82% Боковые рамки 7.2 мм 5.6 мм Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 2560 x 1664 Диагональ 17.3 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1384:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 - 98.4% Время отклика 3 мс 29 мс Максимальная яркость Alienware m17 R5 Ryzen Edition 300 нит MacBook Air (M2, 2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 97 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 180 / 240 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 174 / 189 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 100 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1463 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1456 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Alienware m17 R5 Ryzen Edition +190% 8.7 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ - Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Формат звука - 2.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 4.0 Нет USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм - Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.