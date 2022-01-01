Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 2560 x 1440 Батарея - 64 Вт*ч 97 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 9 6980HX AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB Radeon RX 6800M 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14518 vs 13434 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition Легче – весит на 300 граммов меньше (3 и 3.3 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (90 и 64 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 3 кг Размеры 397.3 x 298.7 x 26.7 мм 395 x 282 x 23.4 мм Площадь 1187 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69.5% ~74.1% Боковые рамки 7.2 мм 6 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Да Количество куллеров 2 3

Дисплей 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Alienware m17 R5 Ryzen Edition 300 нит ROG Strix G17 Advantage Edition н/д

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 97 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 180 / 240 Вт 280 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB Radeon RX 6800M 12GB TGP 100 Вт 145 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus AMD Switchable Graphics Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1463 МГц 2116 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 2390 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 16.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 80 160 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU Alienware m17 R5 Ryzen Edition 8.7 терафлопс ROG Strix G17 Advantage Edition +89% 16.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука - 2.0 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 4.0 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм - Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.