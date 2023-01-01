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Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition против Asus ROG Strix SCAR 18

62 из 100
Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition
VS
77 из 100
Asus ROG Strix SCAR 18
Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition
Asus ROG Strix SCAR 18
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Экран
2560 x 1600
Батарея
90 Вт*ч
Процессор
Intel Core i9 13980HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition и Asus ROG Strix SCAR 18 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 18
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 101-138% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (3.1 и 3.3 кг)
  • На 98% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31808 vs 16070 баллов
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (90 и 64 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 32% более четкий дисплей – 168 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m17 R5 Ryzen Edition
vs
ROG Strix SCAR 18

Корпус

Вес 3.3 кг 3.1 кг
Размеры 397.3 x 298.7 x 26.7 мм 399 x 294 x 23.1 мм
Площадь 1187 см2 1173 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.5% ~80.1%
Боковые рамки 7.2 мм 5.7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 50.1 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 18 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 168 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 994 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 8 24 (8P + 16E)
Потоков 16 32
L3-кэш 16 МБ 36 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1463 МГц -
Boost частота GPU 1695 МГц -
FLOPS 8.7 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 80 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80
Производительность GPU
Alienware m17 R5 Ryzen Edition
8.7 терафлопс
ROG Strix SCAR 18 +184%
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 82.6 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм 2 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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