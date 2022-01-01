Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition против m17 R3
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 175% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14518 vs 5278 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх
- Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (64 и 56 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Dell Alienware m17 R3
- Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (2.5 и 3.3 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|3.3 кг
|2.5 кг
|Размеры
|397.3 x 298.7 x 26.7 мм
|399.8 x 294.2 x 22 мм
|Площадь
|1187 см2
|1176 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~69.5%
|~70.1%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|8.4 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|-
|5000 об/мин
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|3 мс
|9 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|180 / 240 Вт
|130 / 180 / 240 / 330 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|6 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1668
1206
Geekbench 5 (многоядерный)
10289
4270
Cinebench R23 (одноядерный)
1659
1211
Cinebench R23 (многоядерный)
14518
5278
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|100 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|1463 МГц
|1375 МГц
|Boost частота GPU
|1695 МГц
|1645 МГц
|FLOPS
|8.7 терафлопс
|4.632 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|1408
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|88
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|32
Производительность GPU
8.7 терафлопс
4.632 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|2667 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|3
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|-
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|4x4W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 4.0
|3x USB 3.1
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|1x USB 3.1
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.8 мм
|1.7 мм
|Размер
|-
|10.5 x 8.0 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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