Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 3840 x 2160 (OLED) Батарея - 64 Вт*ч 97 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 9 6980HX - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10980HK Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB - Radeon RX 5500M GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 2070 Mobile GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q GeForce RTX 2080 SUPER Mobile Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 175% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14518 vs 5278 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (64 и 56 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Dell Alienware m17 R3 Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (2.5 и 3.3 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 2.5 кг Размеры 397.3 x 298.7 x 26.7 мм 399.8 x 294.2 x 22 мм Площадь 1187 см2 1176 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69.5% ~70.1% Боковые рамки 7.2 мм 8.4 мм Цвета Черный Черный, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Да Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 5000 об/мин

Дисплей 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 3840 x 2160 (OLED) Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 600:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 3 мс 9 мс Максимальная яркость Alienware m17 R5 Ryzen Edition 300 нит Alienware m17 R3 300 нит

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 97 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 3:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 180 / 240 Вт 130 / 180 / 240 / 330 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB Radeon RX 5500M GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 2070 Mobile GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q GeForce RTX 2080 SUPER Mobile TGP 100 Вт - Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1463 МГц 1375 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1645 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 4.632 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1408 Блоки текстурирования (TMUs) 80 88 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Alienware m17 R5 Ryzen Edition +88% 8.7 терафлопс Alienware m17 R3 4.632 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 2667 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 3 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука - 2.2 Мощность динамиков - 4x4W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 4.0 3x USB 3.1 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм 1.7 мм Тачпад Размер - 10.5 x 8.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.